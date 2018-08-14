Російські олігархи втратили за день понад 3 мільярди доларів - ЗМІ

Економічний радник Путіна запропонував підвищити податки для найбільших металургійних і гірничодобувних компаній РФ.

Російські металургійні олігархи втратили понад три мільярди доларів за один день п’ятниці, 10 серпня.

Як повідомляє Bloomberg, падіння статків сталося після того, як економічний радник президента Росії Володимира Путіна Андрій Белоусов запропонував підвищити податки для найбільших металургійних і гірничодобувних компаній РФ.

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За думкою Белоусова, після підвищення податків до державного бюджету додатково надійде понад 500 мільярдів рублів, необхідних для реалізації "травневих указів" Путіна.

Після цієї пропозиції впали в ціні акції 14 компаній, згаданих радником Путіна. З декількома з них відмовилися працювати потенційні інвестори.

Згідно з індексом Bloomberg Billionaires, який відстежує розмір статків мільярдерів у режимі реального часу, найбільше від нової податкової ідеї постраждав власник Новолипецького металургійного комбінату Володимир Лісін, який втратив близько 832 мільйонів доларів, або 4% від свого капіталу.

Власник Магнітогорського металургійного комбінату Віктор Рашников втратив 446 мільйонів доларів, власник «Северсталі» Олексій Мордашов - 444 мільйонів доларів.

Фінансових збитків, згідно зі списком Bloomberg, також зазнали Генадій Тимченко (-$55 млн), Алішер Усманов (-$60 млн), Роман Абрамович (-$381 млн) і Володимир Потанін (-$290 млн).

Раніше УНІАН повідомляв, що сукупні статки 25 російських мільярдерів за січень-травень 2018 року зменшилися на 146,6 мільйона доларів.