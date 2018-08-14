Ердоган хоче помститися США бойкотом iPhone

Президент Туреччини пообіцяв дати жорстку відповідь на розв'язану США «економічну війну», націлену, за його словами, на позбавлення країни позиції в списку країн із найбільшим ВВП.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган виступив в Анкарі з заявою на тлі падіння курсу національної валюти. Відповісти США на ведення «економічної війни» він запропонував забороною імпорту американських гаджетів.

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Як заявив Ердоган, «ті, хто розв'язали економічну війну проти Туреччини, повинні заплатити за це». При цьому він підкреслив, що агресивні дії США в економічній сфері зачіпають не тільки Туреччину, але й ряд інших країн. В числі держав, які постраждали від дій Вашингтона, турецький лідер згадав Росію, Китай і Канаду, передає Bloomberg.

Можливою відповіддю на дії США Ердоган назвав бойкот американської електронної продукції і розвиток національного виробництва. «Ми будемо виробляти і продавати продукти, які будуть кращими за ті, що ми купуємо за іноземну валюту. І ми будемо бойкотувати американську електроніку», — цитує слова з його виступу Anadolu.

Президент нагадав, що у світі є альтернатива пристроям, вироблених у США. «Якщо у них є iPhone, то, з іншого боку, є і Samsung», — підкреслив він.

На думку Ердогана, причиною «економічної війни проти Туреччини стали її високі економічні показники, зокрема рівень ВВП. Він підкреслив, що країна займає 17-те місце у світі за загальним обсягом ВВП і 13-те за величиною ВВП, розрахованою за паритетом купівельної спроможності, і саме в цьому криється причина ворожого до неї ставлення з боку США.

Нагадаємо, саме з допомогою iPhone в 2016 році Ердоган зробив свою першу заяву після спроби державного перевороту в країні. Звертаючись до своїх прихильників, він використовував додаток FaceTime, розроблене Apple. «Виходьте на вулиці і дайте їм свою відповідь», — заявив турецький лідер, зажадавши від громадян вступити в протистояння з повстанцями, нагадує РБК.

Минулого тижня у відповідь на утримання турецькою владою під вартою американського пастора Ендрю Брансона Білий дім оголосив про введення санкцій щодо голів МВС і Мін'юсту Туреччини. На дзеркальний крок пішла і Анкара. Незабаром після цього президент США Дональд Трамп оголосив про дворазове підвищення мит на алюміній і сталь, що поставляються з Туреччини.

На тлі повідомлень про санкції та підвищення мит курс турецької ліри обвалився. У зв'язку з цим Центробанк Туреччини в понеділок, 13 серпня, був змушений оголосити про екстрені заходи щодо захисту фінансової стабільності. Зокрема, регулятор повідомив про виділення понад $10 млрд на підтримку національних банків.