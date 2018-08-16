"Відчують всі": екс-депутат Держдуми пояснив, як "нищівні" санкції США вдарять по росіянах

Ілля Пономарьов вважає, що нові санкції США в будь-якому випадку приведуть до певної хвилі невизначеності всередині країни.

Нові санкції США проти РФ безпосередньо не зачеплять простих росіян, але так чи інакше призведуть до нового циклу економічної кризи в країні.

Таку думку висловив у блозі на сайті «Обозреватель» екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов. Він наголосив, що рівень доларизації російської економіки за останні 20 років дуже впав.

"Треба сказати, що прості громадяни на таксі в булочну не їздять і доларами не розраховуються. Рівень доларизації російської економіки за останні два десятиліття дуже впав. Не думаю, що звичайні люди прямо відчують на собі такі заборони з боку США, адже міняти долари в обмінниках можна буде, як і раніше. Думаю, багато хто, незважаючи на те, що в сенсі заощадження грошей євро більш вигідний, залишаться з доларом", - пояснив він.

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Водночас він вважає, що нові санкції США в будь-якому випадку приведуть до певної хвилі невизначеності всередині країни.

"Однак нова хвиля невизначеності, ускладнення механізму міжнародних платежів безумовно призведе до подорожчання банківських операцій, неможливості для багатьох підприємств кредитуватися, а значить - до нового циклу економічної кризи. І ось це відчують уже всі громадяни", - заключив він.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня шість сенаторів з Республіканської і Демократичної партій США представили проект закону про посилення економічного, політичного і дипломатичного тиску на Російську Федерацію шляхом введення санкцій.

"Наша мета полягає в тому, щоб змінити статус-кво і ввести нищівні санкції та інші заходи проти путінської Росії до того часу, поки він не припинить і не перестане втручатися у виборчий процес США, не зупинить кібератаки на інфраструктуру США, поки Росія не вийде з території України і не припинить всі зусилля щодо створення безладу в Сирії", - пояснив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

8 серпня в Держдепартаменті США заявили, що новий пакет обмежувальних заходів відносно Росії набуде чинності 22 серпня.