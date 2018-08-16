Турецькі компанії скасували замовлення на iPhone після заяви Ердогана - ЗМІ

Ердоган заявив про плани відповіді на «економічну війну», яку, за його словами, розв'язали Сполучені Штати.

Після заяви президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана про бойкот американської електроніки найбільші турецькі ритейлери припинили прийом замовлень на смартфони iPhone та іншу американську електроніку. Про це повідомляє видання Hurriyet з посиланням на джерела у компаніях.

«Імпорт десятків продуктів американського походження, в основному iPhone, відрізало як ножем», - стверджує газета. Зокрема, за даними Hurriyet, торговельний майданчик Dogubank скасувала замовлення на загальну суму $50 млн. Мова йде про запланованих на жовтень і листопад постачання смартфонів iPhone. Ряд інших великих торгових майданчиків також відмовилися від прийому замовлень на американську електроніку, передає РБК.

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Напередодні президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив про плани відповіді на «економічну війну», яку, за його словами, розв'язали Сполучені Штати. У їх числі він назвав і бойкот американської електроніки. «Ми будемо виробляти і продавати продукти, які будуть краще тих, що ми купуємо за іноземну валюту. І ми будемо бойкотувати американську електроніку», — заявив глава держави.

Зокрема, він згадав смартфони iPhone в якості прикладу продукції, яка може потрапити під дію бойкоту. При цьому він нагадав, що альтернативою смартфонів компанії Apple можуть бути пристрої інших брендів, наприклад Samsung.

Як повідомляв УНІАН, раніше турецький суд відмовився скасовувати домашній арешт пастору Ендрю Брансону. Віце-президент США порадив Туреччині не випробовувати терпіння Трампа.