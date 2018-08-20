Залучити інвесторів в Україну зможуть ефективні правоохоронна і судова системи, а не кредити МВФ – експерт

За словами експерта, інвесторів в Україну зможе залучити «нормальна» робота податкових та інших контролюючих органів.

Без створення в Україні ефективних правоохоронної і судової системи очікувати суттєвий приплив інвестицій в Україну не варто.

Читайте такожБаланс тижня: бюджет-2018, інспекція МВФ та гривня, яка втрачає "форму"

Про це на своїй сторінці в Facebook написав юрист, політичний експерт і координатор ініціативної групи «Основа» в Києві Артем Нікіфоров.

«Завжди з посмішкою слухаю, коли кажуть, що кредити МВФ - це сигнал інвесторам, що такій державі можна довіряти», - пише Артем Нікіфоров.

За словами експерта, інвесторів в Україну зможе залучити «нормальна» робота податкових та інших контролюючих органів.

«Поки в Україні не з'явиться ефективна система правосуддя, правоохоронна система, прийнятні податкові та інші контролюючі органи, поки в країні не буде «дешевих» довгострокових грошей і високої купівельної спроможності - жодні казки про МВФ не переконають компанії зі світовим ім'ям, що заходити в Україну - безпечно і прибутково», - вважає Артем Нікіфоров.

Нагадаємо, раніше Артем Нікіфоров заявив, що британський уряд наклав на Україну фінансові санкції, пославшись на офіційне рішення Казначейства Великобританії.