Катар допоможе Туреччині грошима на тлі конфлікту Анкари і Вашингтона

ЦБ Катару і Туреччини уклали угоду про валютний своп з лімітом $3 млрд.

Загальний ліміт угоди про валютний своп, підписаної центробанками Туреччини і Катару, становитиме $3 мільярди, повідомив у понеділок турецький регулятор.

Центробанки підписали угоду для забезпечення ліквідності і підтримки фінансової стабільності в п'ятницю, через кілька днів після того, як Катар пообіцяв інвестувати в Туреччину $15 мільярдів, повідомляє Рейтер.

"Свопова угода підписана щодо турецької ліри і катарського ріалу, узгоджений загальний ліміт $3 мільярди", - йдеться в заяві, опублікованій на сайті ЦБ Туреччини.

Основна мета домовленості - сприяти двосторонній торгівлі в місцевих валютах і підтримати фінансову стабільність, повідомив регулятор.

Емір Катару в серпні схвалив пакет економічних проектів, інвестицій та вкладів для Туреччини, підтримавши ліру, яка різко знизилася через занепокоєння про вплив турецького президента Тайіпа Ердогана на грошово-кредитну політику і посилення протиріч Анкари і Вашингтона.