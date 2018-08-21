Туреччина поскаржилася в СОТ на американські мита

Протягом 60 днів сторони під час консультацій повинні прийняти рішення, яке їх влаштовує. Якщо вони не зможуть домовитися, то заявник може попросити СОТ винести рішення.

Туреччина подала скаргу до Світової організації торгівлі (СОТ) через дворазове підвищення США мит на сталь і алюміній.

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«Туреччина запросила СОТ провести консультації зі США щодо додаткових імпортних мит, які накладаються Штатами на сталь і алюмінієву продукцію», – йдеться в повідомленні СОТ, передають «Ведомости».

«Такі заходи не узгоджуються з рядом положень Угоди СОТ про гарантії та Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) 1994 р», – зазначає турецька сторона.

Після подачі скарги СОТ починає спір між сторонами. Протягом 60 днів сторони під час консультацій повинні прийняти рішення, яке їх влаштовує. Якщо вони не зможуть домовитися, то заявник може попросити СОТ винести рішення.

Нагадаємо, влада США вдвічі підвищила мита на алюміній і сталь турецького виробництва з 10 серпня. «Я тільки що санкціонував подвоєння тарифів на сталь і алюміній щодо Туреччини... Тепер мито на алюміній буде становити 20%, на сталь – 50%», – писав у Twitter президент США Дональд Трамп. Туреччина дзеркально відповіла на дії США 15 серпня. Зокрема, було збільшено мито на тютюнові вироби на 60%, на алкогольну продукцію – на 140%, на автомобілі – до 120%, на косметичні вироби – до 60%. Також було збільшено мита на рис (на 50%) та фрукти (на 20%).