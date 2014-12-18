Путін не вважає падіння економіки РФ «розплатою за Крим»

Нинішня економічна ситуація не є розплатою за події навколо Криму. Переконаність у цьому висловив у четвер президент РФ Володимир Путін, передає ТАСС.

"Це не розплата за Крим, це плата за наше природне бажання самозберегтися як нація, як цивілізація, як держава", - заявив він сьогодні на великій прес-конференції в Москві.

"Ми після краху Берлінської стіни та розпаду СРСР були абсолютно відкриті перед нашими партнерами, - продовжував він. - Але що ми побачили? Повну підтримку (бойовиків) на Північному Кавказі. Партнери так не чинять. Це факт. Всі це знають. За будь-якими питаннями ми завжди зустрічали проблеми, опонування та боротьбу з нами".

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Як повідомляв УНІАН, після окупації Криму російськими військовими нелегітимна влада АРК 16 березня 2014 року провела незаконний референдум і заявила, що майже 97% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

Через два дні президент РФ Володимир Путін і окупаційна влада Криму та Севастополя підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття Криму до складу Росії і утворення у складі РФ нових суб'єктів. Ще через кілька днів Рада Федерації Росії одноголосно схвалила анексію Криму.

Практично всі країни світу не визнали територіального розділу України, засудивши дії Кремля. США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн ввели санкції проти Росії.