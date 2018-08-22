Торговий представник України подала у відставку: стало відомо, хто займе її місце

Обов'язки торгового представника виконуватиме перший заступник міністра економічного розвитку Максим Нефьодов.

Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі – торговий представник України Наталія Микольська написала заяву про відставку.

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Про це на засіданні уряду в середу повідомив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.

«Вона йде вчитися в Стенфордський університет. Два з половиною роки роботи з Наталією Микольською показали дуже якісний період, який ми спільно провели. Це - нові ринки Африки, Європи, Америки, Азії. Це - спільні торговельні комісії, це - експортна стратегія, це - створення нових підходів до формування української торгівлі», - сказав він.

За його словами, поки що обов'язки торгового представника України виконуватиме перший заступник міністра економічного розвитку Максим Нефьодов.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за січень-квітень 2018 року становив 1,423 млрд дол., що в 1,5 разу вище від дефіциту за аналогічний період попереднього року на рівні 968,6 млн дол.