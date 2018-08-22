Швейцарський банк заморозив активи росіян на 5 мільярдів доларів

Такий крок Credit Suisse підкреслює страх багатьох банків перед репресіями з боку Вашингтона за їхню співпрацю з підсанкційними суб'єктами.

Один з найбільших банків Швейцарії Credit Suisse заморозив приблизно 5 мільярдів швейцарських франків (5 мільярдів доларів), пов'язаних з Росією, через санкції США.

Про це повідомляє dw.com.

Офіційний представник банку не повідомила, кому належать ці кошти, однак зазначила, що Credit Suisse працює "у відповідності з міжнародними правилами у всіх країнах, в яких займається бізнесом, і дотримується санкції, в тому числі і щодо Росії".

Як повідомляє Європравда з посиланням на Reuters, такий крок Credit Suisse, якому належали літаки російського олігарха Олега Дерипаски та який надавав гроші російському олігархові Віктору Вексельбергу, підкреслює страх багатьох банків перед репресіями з боку Вашингтона за їхню співпрацю з підсанкційними російськими фізичними особами та організаціями.

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Для російської еліти такі кроки можуть зупинити важливий шлях фінансування, а також закрити безпечну гавань для зберігання мільярдів рублів їхнього багатства, відзначає агентство.

"Credit Suisse працює з міжнародними регуляторами, де б вони не працювали, щоб забезпечити дотримання санкцій, включаючи дотримання санкцій проти Росії", - сказала прес-секретар банку, водночас не називаючи імен власників, чиї рахунки були заморожені.

Тривалий час Швейцарія, популярна серед багатих росіян за поєднання банківської безпеки, політичної стабільності і блискучих гірськолижних курортів, стала одним з найважливіших напрямків для грошей російських багатіїв.

За даними російського центробанку, у 2017 році до Швейцарії надійшли близько 6,2 млрд доларів або 14% від загального обсягу російського транскордонного відтоку. Це майже в три рази більше, ніж надійшло в США.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня шість сенаторів з Республіканської і Демократичної партій США представили проект закону про посилення економічного, політичного і дипломатичного тиску на Російську Федерацію шляхом введення санкцій.

"Наша мета полягає в тому, щоб змінити статус-кво і ввести нищівні санкції та інші заходи проти путінської Росії до того часу, поки він не припинить і не перестане втручатися у виборчий процес США, не зупинить кібератаки на інфраструктуру США, поки Росія не вийде з території України і не припинить всі зусилля щодо створення безладу в Сирії", - пояснив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

8 серпня в Держдепартаменті США заявили, що новий пакет обмежувальних заходів відносно Росії набуде чинності 22 серпня.