IKEA припинила продажі кухонних меблів і побутової техніки в Росії

Продаж кухонних меблів і побутової техніки поновляться від суботи, 20 грудня, передає ТАСС.

Раніше керівник служби зв'язків із громадськістю IKEA у Росії Марія Тихонова повідомила, що IKEA почне поступове підвищення цін на свої товари у Росії від 18 грудня 2014 року.

Компанія вирішила переглянути ціни в Росії через ослаблення курсу рубля і зростання цін на сировину, незважаючи на те, що 60% продукції виготовляється в РФ. Перегляд цін у першу чергу торкнеться гардеробів, кухонь і систем зберігання, сказала Тихонова. Причому компанія не озвучує, на скільки зростуть ціни.

Читайте такожЗаплатили за Крим: реальні доходи росіян різко знизилися

На початку листопада офіційний представник IKEA запевнив, що компанія не буде змінювати ціни на товари, що представлені в каталозі. Планувалося, що вони залишаться незмінними протягом року до дати, зазначеної на обкладинці (по 8 червня 2015 року). Однак у компанії зазначали, що коливання валютного курсу можуть вплинути на фінансові результати IKEA.

IKEA була заснована у 1943 році у Швеції Інгваром Кампрадом, володіє однією з найбільших у світі торгових мереж з продажу меблів і товарів для дому. На даний час ГК "IKEA" належить 305 магазинів у 26 країнах. Виручка IKEA у 2013-2014 фінансовому році (від 1 вересня 2013 року по 31 серпня 2014 року) склала 28,7 млрд євро. У Росії магазини IKEA відкриваються у складі сімейних торгових центрів МЕГА, на сьогоднішній день у найбільших російських містах працюють 14 таких комплексів. Продажі IKEA в Росії за 2013 фінансовий рік зросли на 18% до 76,4 млрд рублів.

Раніше УНІАН повідомляв, що через падіння курсу рубля доступ до онлайн-магазину закрила компанія Apple.