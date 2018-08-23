Австралія заборонила китайським компаніям Huawei і ZTE постачати обладнання для 5G-мереж

Тим самим Австралія стала ще однією країною після США і Великобританії, в якій Huawei і ZTE зіткнулися з проблемами.

Уряд Австралії випустив заяву, присвячену проблемам безпеки під час створення в країні 5G-мереж.

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У ньому йдеться, що участь в цьому процесі постачальників телекомунікаційного обладнання, які з великою ймовірністю можуть отримувати неофіційні вказівки від іноземного уряду, що суперечать австралійському законодавству», може означати, що місцеві оператори не зможуть «в достатній мірі захистити 5G-мережу від неправомірного доступу або втручання», пише «Комерсант».

Хоча ніяких назв компаній і країн в заяві немає, спрямована вона проти китайських компаній: в той же день китайський виробник телекомунікаційного обладнання Huawei повідомив, що влада Австралії поінформувала його та іншу китайську компанію ZTE про заборону поставляти 5G-обладнання в країну.

Тим самим Австралія стала ще однією країною після США і Великобританії, в якій Huawei і ZTE зіткнулися з проблемами. У США кампанія проти двох китайських компаній почалася ще минулого року — американським урядовим установам заборонили купувати вироблене ними устаткування, а на американських військових базах перестали продавати смартфони Huawei і ZTE. ФБР і ЦРУ також порекомендували американцям не купувати смартфони цих виробників. Влада США обґрунтовує такі заходи тим, що доступ до американських телекомунікаційних мереж отримують компанії, пов'язані з іноземними урядами.