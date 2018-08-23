Саудівська Аравія підтвердила халяльність «Гаврилівських курчат»

З метою розширення експортних можливостей на підприємстві ТОВ «Комплекс Агромарс» свого часу було впроваджено технологію, яка забезпечує виробництво м'яса птиці за найвищими стандартами халяль.

Саудівська Аравія підтвердила халяльність продукції торгової марки «Гаврилівські курчата», унаслідок чого ТОВ «Комплекс Агромарс» отримав право на ввезення м’яса курчат-бройлерів до цієї країни.

Про це повідомила прес-служба підприємства.

«З метою розширення експортних можливостей на підприємстві ТОВ «Комплекс Агромарс» свого часу було впроваджено технологію, яка забезпечує виробництво м'яса птиці за найвищими стандартами халяль. Унаслідок чого продукція торгової марки «Гаврилівські курчата» з’явилася і стала популярною на ринках багатьох мусульманських країн. Проте недоступним для підприємства донедавна залишався ринок Саудівської Аравії, де діють особливі правила щодо отримання дозволу на ввіз продукції. Однак нещодавно після кількох ретельних інспекцій виробництва саудівськими фахівцями компанія отримала право на ввезення м’яса курчат-бройлерів і до цієї країни. Відповідно, на сайті Головного управління Саудівської Аравії з продовольства і медикаментів у переліку підприємств, які мають право на ввезення продукції в країну, з’явилося ТОВ «Комплекс Агромарс», – зазначено в повідомленні.

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Крім того, у «Агромарсі» розповіли, що нещодавно підприємство відвідала саудівська компанія AbrajAl-Twafuq, яка після ретельного огляду заявила про свою готовність до співпраці.

«Днями ТОВ «Комплекс Агромарс» відвідала делегація підприємців з Саудівської Аравії (представники компанії AbrajAl-Twafuq), яка також оглянула виробництво та підтвердила готовність розпочати співпрацю з постачання «Гаврилівських курчат» до цієї країни. За домовленістю двох сторін вже на початку вересня буде підписано масштабний договір на закупівлю продукції», – сказано у публікації.

У прес-службі «Комплексу Агромарс» нагадали, що виробництво та якість їхньої продукції відповідають усім вимогам країн Євросоюзу, Близького Сходу та Азії.

«Нагадаємо, що продукція під торговою маркою «Гаврилівські курчата» експортується в Німеччину, Нідерланди, Ірландію, Словаччину, Арабські Емірати, Лівію, Катар, Ірак, Єгипет, Китай та В’єтнам. Це стало можливим завдяки тому, що виробництво та якість продукції компанії відповідають усім регламентам та директивам Євросоюзу, вимогам країн Близького Сходу та Азії», – підсумували у «Агромарсі».