Procter & Gamble просить зареєструвати торгові знаки LOL і WTF

Американська компанія Procter & Gamble (P&G) звернулася до відомство з патентів і товарних знаків США з проханням зареєструвати торгові знаки LOL і WTF.

За даними телеканалу, до списку популярних в Інтернеті акронімів, що P&G хочуть зробити торговими знаками, потрапили WTF (what the f*ck - "якого біса"), LOL (laughing out loud - "голосно сміюся"), NBD (no big deal - "нічого страшного") і FML ( f*ck my life - "до біса моє життя").

Повідомляється, що P&G має намір використовувати ці торгові знаки для продажу рідкого мила, засобів для миття посуду, освіжувачів повітря і чистячих засобів.

У березні новий член правління P&G Нельсон Пельтц в інтерв'ю CNBC підкреслив, що покоління мілленіалів віддаж перевагу невеликим регіональним брендам, "до яких у них є емоційна прихильність".

P&G - американська транснаціональна компанія, в числі брендів якої Fairy, Tide, Old Spice, Gillette, Head & Shoulders та багато інших. У 2017 році вона посіла 42-е місце в списку найбільших американських компаній за версією Fortune.

Мілленіали (Покоління Y) - покоління народжених після 1981 року, зустріли нове тисячоліття в юному віці, характеризується насамперед глибокою залученістю в цифрові технології. У момент появи терміна покоління Y протиставлялося поколінню X, яке відповідає попередньому демографічному поколінню.