Найбільші продавці одягу та взуття призупинили поставки до Росії

Найбільші продавці одягу, взуття та аксесуарів у Росії припиняють поставки товару до країни через девальвацію рубля, пише в п'ятницю газета "Ведомости" з посиланням на джерела.

Зокрема, лідер ринку - іспанська Inditex (бренди Zara, Oysho, Bershka та ін.) вже призупинила поставки товару в магазини. За словами співробітника ритейлера, остання поставка була у середу, 17 грудня, даних про нові надходження немає. У російському підрозділі Inditex на запит не відповіли.

Припинила поставки і BNS Group, що управляє в Росії мережами Calvin Klein, Armani Jeans, Michael Kors, TopShop та ін. Як пояснив гендиректор BNS Group Денис Богатирьов, поставки на наступну весну компанія повинна була почати забирати в середині - кінці грудня, однак взяла паузу до кінця 2014 року - першого тижня 2015 року.

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Щоправда, зміни зачепили не весь портфель. "За брендами fast fashion, наприклад TopShop, ми продовжуємо відвантаження, скоротивши їхній обсяг", - зазначив Богатирьов.

"Ми зупинили платежі постачальникам. Вони поставилися з розумінням, тому що курс долара і євро нереальний, чекаємо відскоку", - розповідає інший продавець одягу, що входить в десятку найбільших на російському ринку.

Мережа встигла закупити товар на літо 2015 року і зараз повинна була завершувати замовлення на зиму 2015/16 рр. Проте поки цього не зробила. "Ціна закупівлі віртуальна, ніхто не знає, за яким курсом рахувати", - пояснює ритейлер.

За його словами, ризиків немає - виробничі потужності не бронюються, тканину не купують, в Азії ж багато постачальників та може підстрахувати Узбекистан.

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"Кіра Пластініна стиль" (магазини Lublu та Kira Plastinina) теж припинила закупівлі у постачальників і обговорює з ними нові умови, сказав гендиректор компанії Ян Хеере. Sela веде переговори щодо цін поставок товарів, деталі розкрити відмовилася, повідомив представник компанії.

Ритейл не поспішає конвертувати рублі у валюту за поточним високим курсом, затримуючи оплату замовлень і поставок, говорить топ-менеджер однієї з федеральних мереж одягу. У продавців може не залишитися грошей для оплати нових колекцій - через знецінення рубля вони все витратили на оплату старих колекцій, побоюється він.

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Деякі ритейлери відмовляються від вже замовленого товару в Китаї, говорить керуючий партнер взуттєвої мережі Zenden Олександр Саричев. Постачальники намагаються продати такий товар іншим мережам, констатує він. Всього призупинені поставки приблизно 10% ринку в грошовому вираженні, підрахувала керуючий директор Esper Group Дарина Ядерна.