Майже півсотні колишніх співробітників Tesla перейшли на роботу в Apple - ЗМІ

В Apple перейшли програмісти, технологи, фахівці у сфері безпеки і відповідальні за постачання та логістику.

З кінця 2017 року з компанії Tesla Ілона Маска в Apple перейшли не менше 46 співробітників.

Про це повідомляє CNBC з посиланням на джерела серед колишніх і нинішніх співробітників Tesla і на дані в соцмережі LinkedIn, передає Дождь.

В Apple перейшли програмісти, технологи, фахівці у сфері безпеки і відповідальні за постачання і логістику, кажуть співрозмовники телеканалу. Працювати вони будуть не тільки в проекті по розробці самокерованого автомобіля Apple, але і в інших, сказало одне з джерел.

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У липні в компанію прийшов колишній старший віце-президент Tesla розробок Даг Філд, в соцмережах він ще не вказав зміну місця роботи. Його відхід позначився на моральному кліматі в Tesla, зазначили кілька джерел CNBC.

Серед причин переходу в Apple люди називали більш високу зарплату і зростання акцій компанії. Зарплати фахівців в Apple приблизно в півтора рази вищі, ніж в Tesla, а життя в Сан-Франциско дороге, сказали кілька співрозмовників телекомпанії.

У Tesla заявили, що в компанії працювати непросто, і вона не може платити співробітникам більше, так як у неї "в сто разів менше грошей, ніж у Apple". Представник Tesla в інтерв'ю СNBC заперечував, що відтік працівників з компанії збільшився. Навпаки, за його словами, в останній рік спад персоналу скоротився на третину і в компанію прийшли нові люди, в тому числі з Apple.

У червні глава Tesla Ілон Маск оголосив, що звільнить близько 9% співробітників, тобто понад 4000 чоловік, щоб скоротити витрати і зберегти рентабельність виробництва електромобілів. У серпні стало відомо, що компанія отримала рекордні збитки шість кварталів поспіль.