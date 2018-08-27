У Росії підрахували витрати на окупований Крим

2018 року доходи бюджету анексованого Криму становили 89,1 млрд руб (36,94 млрд грн), з яких 58,8 млрд (24,3 млрд грн) - безоплатні надходження з Росії.

За 7 місяців 2018 року доходи консолідованого бюджету анексованого Криму становлять 89,1 мільярда рублів (36,94 мільярда гривень), з них 58,8 мільярда (24,3 мільярда гривень) – безоплатні надходження.

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Про це повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на заяву голови підконтрольного Кремлю "Мінфіну Криму" Ірини Ківіко.

За її словами, загальні надходження складаються з податкових і неподаткових доходів, які складають 30,3 мільярда рублів, або 34% від загальної суми, і безоплатних надходжень – 58,8 мільярда рублів, що склало 66%.

"Якщо за 7 місяців 2015 року до консолідованого бюджету Криму надійшло 16,0 мільярда рублів податкових і неподаткових доходів, за 7 місяців 2016 року 23,5 мільярда рублів, за 7 місяців 2017 року – 26,1 мільярда рублів (у співставних умовах без урахування одноразових платежів з податку на прибуток), то за 7 місяців 2018 року надходження становили 30,3 мільярда рублів. За 4 роки власна дохідна база консолідованого бюджету збільшилася на 89%", – зазначила Ірина Кивико.

Підконтрольний Кремлю Мінфін окупованого Криму раніше повідомляв, що в січні-лютому 2018 року надходження до бюджету скоротилися на 4,9 мільярда рублів або на 54,1% порівняно з аналогічним періодом 2017 року.

У грудні 2017 року голова російського Міністерства фінансів Криму Ірина Ківіко визнала, що анексований Крим не зможе обійтися без дотацій з бюджету сусідньої Росії протягом найближчих десяти років.