Moody's оцінило вплив нових санкцій США на економіку Росії

На думку експертів агентства, нові санкції незначно позначаться на економіці Росії, якщо не спричинять значного зниження довіри інвесторів.

Нові санкції США проти Росії матимуть обмежений вплив на фінансування російського уряду чи російську економіку, йдеться в огляді міжнародного рейтингового агентства Moody's.

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Обговорюваний новий пакет санкцій проти російських держбанків в разі його введення навряд чи викличе загальносистемну банківську кризу, але перешкоджатиме здатності фінансових установ надавати кредити, передає «Комерсант».

На думку експертів агентства, нові санкції незначно позначаться на економіці Росії, якщо не спричинять значного зниження довіри інвесторів.

За даними Держдепу США, нова заборона скоротить майбутній експорт на сотні мільйонів доларів. Це мало в контексті загальної торгівлі між країнами — згідно з російською статистикою, імпорт всіх американських товарів становив $12,6 млрд в 2017 році, або 5,5% від загального обсягу імпорту в Росію, зазначає Moody's.

У цілому останні санкції навряд чи будуть мати суттєві наслідки для кредитного профілю Росії, резюмує агентство.

У понеділок, 27 серпня, набули чинності санкції США, введені проти Росії у зв'язку зі справою про отруєння в британському Солсбері екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Рубль подешевшав на тлі санкцій.