Паньківа звільнили з посади в. о. гендиректора «Укрпошти»

Міністерство інфраструктури України ухвалило рішення звільнити з посади виконуючого обов'язки генерального директора Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» Михайла Паньківа, повідомляється на сайті міністерства.

«За підсумками проведеної наради з керівництвом «Укрпошти», згідно з матеріалами, наданими громадськістю, і за виявленими під час перевірки на підприємстві правопорушеннями, міністром інфраструктури Андрієм Пивоварським ухвалено рішення звільнити в.о. генерального директора УДППЗ «Укрпошта» Михайла Паньківа», - зазначається у повідомленні.

За даними міністерства, виконання обов'язків гендиректора тимчасово буде покладено на Ігоря Ткачука, який зараз обіймає посаду заступника керівника «Укрпошти».

Як повідомляв УНІАН, Мінінфраструктури призначило Михайла Паньківа виконуючим обов'язки гендиректора «Укрпошти» на початку квітня 2014 року. Раніше він обіймав посаду заступника голови ради директорів кур'єрської служби «Міст Експрес».

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Довідка УНІАН. УДППЗ «Укрпошта» входить у сферу управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. «Укрпошта» надає більш як 50 видів послуг у 14 тис. відділеннях по всій Україні. Штат компанії налічує більше 98 тисяч співробітників.

«Укрпошта» щорічно розповсюджує близько 10 тис. найменувань періодичних видань (понад 1 млрд примірників) за передплатою і уроздріб.