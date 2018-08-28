Європа готова допомогти Москві обійти санкції США - Bloomberg

Німеччина і Франція хочуть обійти американські обмежувальні заходи проти Росії, Китаю і Туреччини, які "шкодять європейській економіці".

Німеччина і Франція ініціювали розробку "фінансових рішень", які б дозволили обійти санкції США проти Ірану, Росії, Китаю і Туреччини, оскільки ці санкції шкодять європейській економіці.

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Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву міністра фінансів Франції Брюно Ле Мера.

"Ми маємо намір розробити незалежний європейський чи французько-німецький фінансовий інструмент, який дозволив би нам уникнути побічного ефекту від санкцій США", - цитує видання голову Мінфіну Франції. - Я хочу, щоб Європа була суверенним континентом, а не васалом...".

До проекту вже приєдналася Великобританія. Також розглядається можливість участі європейських центробанків.

У свою чергу, голова МЗС Німеччини Хайко Маас заявив, що мова йде, насамперед, про санкції проти Ірану, але обмежувальні заходи проти Росії, Китаю і Туреччини "також шкодять європейській економіці". За його словами міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів SWIFT має бути незалежнішою від Вашингтона.

Напередодні Хайко Маас заявив про намір Берліна переглянути відносини з Вашингтоном. "Вже давно настав час переоцінити трансатлантичне партнерство: тверезо, критично, і навіть самокритично", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня набрали чинності американські санкції проти Росії за звинуваченнями в застосуванні хімічної зброї в Солсбері. З цього дня припиняється будь-яка американська допомога Росії, крім термінової гуманітарної. Росія також позбавляється кредитної та фінансової підтримки з боку Вашингтона.

Другий пакет санкцій США запланований на листопад. До нього можуть увійти майже повне обмеження експорту та імпорту.