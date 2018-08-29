В Асоціації міст України пропонують залишати на місцях 70% відсотків податку на доходи фізосіб

Компенсувати доходи державного бюджету від такої новації пропонують за рахунок збільшення основних ставок податків на алкогольні напої та тютюнові вироби з одночасним скасуванням роздрібного акцизу.

Політика децентралізації вимагає відповідного посилення незалежності місцевих бюджетів - про це заявила експерт Асоціації міст України Діна Серебрянська на IV Податковому форумі.

«В умовах непрогнозованих змін податкового законодавства, які приймає Верховна Рада в кінці бюджетного року, без створення надійних компенсаторів втрат доходів, місцеві бюджети щорічно стикаються з недофінансуванням», - пояснює Діна Серебрянська.

В якості прикладу експерт навела ситуацію навколо роздрібного акцизу.

«Щороку змінюються підходи до адміністрування роздрібного акцизу. В результаті місцеві бюджети втрачають доходи з цього податку. Так, частка роздрібного акцизу в доходах місцевих бюджетів (без урахування трансферів) в 2016 році становила 6,8%, в 2017 році вона вже знизилася до 5,9%»,- зазначає Діна Серебрянська.

Для забезпечення стабільності доходів місцевих бюджетів експерт запропонувала скасувати роздрібний акциз на алкогольні і тютюнові вироби, але при цьому більше залишати доходів від податку на доходи фізосіб на місцях.

«Асоціація міст України виходить з ініціативою замість сплати роздрібного акцизного податку з алкогольних і тютюнових виробів, збільшити перерахування надходжень від податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів на 10 процентних пунктів - з 60 до 70%. Це дозволить сформувати стабільні прогнозовані надходження для місцевих бюджетів», - впевнена експерт Асоціації міст України Діна Серебрянська.

Про необхідність удосконалення податкової політики і посилення місцевих бюджетів заявив на Форумі і народний депутат, глава правління Інституту суспільно-економічних досліджень Леонід Козаченко.

«Ми наближаємося до складного періоду. У 2019 році Україна вже буде змушена розраховуватися із зовнішніми боргами. Складна ситуація навколо військового конфлікту. Складний політичний процес напередодні виборів. Все це актуалізує питання вдосконалення податкової політики держави», - заявив Леонід Козаченко.

Податковий форум традиційно виступає майданчиком для дискусій між представниками органів державної влади, інвесторів, парламентаріїв, громадських організацій. У цьому році він проходив 28 серпня в Одесі.