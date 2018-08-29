Ніяк не може насититись: Путін посилено скуповує золото

З 2008 року російські золоті запаси зросли вчетверо - з 457 тонн до 1944 тонн.

Путін загнав свою країну в пастку золотих резервів, давши вказівку російському Центробанку скуповувати "благородний" метал незалежно від його ціни на біржі.

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Про це повідомляє Deutsche Welle.

"На перший погляд дії Банку Росії, який скуповує золото, виглядають як продумані антициклічні вкладення прагматичного інвестора, який не піддається масовим настроями і холоднокровно скуповує на біржі за вигідною ціною товар, який інші активно продають", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що влітку золото подешевшало: якщо в квітні на річному максимумі тройська унція коштувала 1365 доларів, то до середини серпня її курс упав майже до 1170 доларів. У цій ситуації російський Центробанк придбав в липні понад 26 тонн благородного металу, що стало найбільшим обсягом закупівель з листопада 2017 року.

Уточнюється, що в 1-му півріччі цього року попит на золото був найнижчим з 2009 року.

"Схоже, лише один ніяк не може насититися ним: президент Росії дедалі більше збільшує резерви своєї країни", - підкреслює видання.

Центробанк Росії ось вже більше десяти років посилено скуповує золото, керуючись при цьому не ринковими міркуваннями, а стратегічною установкою з Кремля, притому що придбаний інвестиційний актив дедалі більше втрачає в ціні. І мова йде не лише і навіть не стільки про збитки, які набігли з весни нинішнього або осені минулого року, - вони становлять "лише" близько 5-10 відсотків (хоча при багатомільярдних обсягах це сотні мільйонів доларів).

Набагато вагоміші інші збитки, вказує автор статті. "За минуле десятиліття Кремль систематично збільшував золоте багатство. З 2008 року запаси благородного металу зросли вчетверо з 457 тонн до 1944 тонн", - відзначають вони.

Таким чином широкомасштабні покупки здійснювалися і в 2011 році, коли ціна золота сягнула історичного максимуму, перевищивши 1900 доларів, і в 2012-м, коли котирування на піку наближалися до 1800 доларів.

При цьому варто зазначити, що для екстреної підтримки рубля запаси золота непридатні.

Зокрема, експерти визнають, що золото - досить волатильний, а тому спекулятивний актив, що уявлення про цьому дорогоцінному металі як про "тихої гавані" явно дало тріщину і що він може надати певну стабільність національних резервів, але в разі чого не годиться для екстреної підтримки національної валюти, у даному випадку - рубля.

Варто лише Росії почати продавати золоті зливки, щоб перетворити їх на справжні гроші, - і світові ціни на золото впадуть, що призведе загалом до здешевлення російських національних резервів.