У США суд відмовився видалити з доларів фразу "In God We Trust"

Суд вирішив, що в гаслі немає підтримки державою певної релігії.

У США в штаті Міннесота суд відмовився видалити з банкнот і монет фразу "Ми віримо в Бога" ("In God We Trust). Зі скаргою до суду звернулася група атеїстів, які вважають, що наявність цього гасла на доларах суперечить першій поправці до Конституції США, що гарантує свободу віросповідання.

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Як повідомляє Reuters, суддя не погодився з доводами позивачів і вказав, що дана фраза відповідає уявленням про свободу віросповідання минулих поколінь і не суперечить законодавству.

Суддя Реймонд Грюндер відхилив позов, пославшись на рішення Верховного суду від 2014 року. Тоді позивач намагався домогтися скасування читання молитви перед початком судових засідань. Але суд постановив, що ця процедура є глибоко вкоріненою традицією.

Суддя Грюндер у своєму рішенні зазначив, що фраза «Ми віримо в Бога» жодним чином не обмежує людей у виборі релігії і повністю відповідає ранній інтерпретації пункту Конституції, що забороняє встановлення державної релігії в США.

Фраза "Ми віримо в Бога" в перший раз з'явилася на американських монетах під час громадянської війни Півночі та Півдня в 1864 році. На банкнотах гасло стали друкувати з середини 60-х років минулого століття, після того, як в 1956 році Конгрес прийняв рішення зробити "Ми віримо в Бога" (In God We Trust) національним гаслом.