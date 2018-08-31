этот материал доступен на русском

Трамп заявив про готовність США вийти з СОТ

02:23, 31 серпня 2018
Різне
931 0
Дональд Трамп / REUTERS

Про це повідомляє Bloomberg.

За його словами, США вийдуть з СОТ, якщо організація «не зміниться на краще».

Читайте такожСША та Мексика домовилися щодо нової угоди про вільну торгівлю

Він також додав, що в СОТ з Вашингтоном «дуже погано» поводяться протягом багатьох років.

Трамп підкреслив, що Світовій організації торгівлі «необхідно змінитися».

Раніше ЗМІ повідомили, що під час ескалації китайсько-американської торгової війни набирає обертів процес щодо захисту Світової організації торгівлі (СОТ) від втрати необхідності даної структури.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #США#СОТ#Дональд Трамп