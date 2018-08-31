Трамп заявив про готовність США вийти з СОТ
02:23, 31 серпня 2018Різне
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За його словами, США вийдуть із СОТ, якщо організація «не зміниться на краще».
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий вийти з Світової організації торгівлі (СОТ).
Про це повідомляє Bloomberg.
За його словами, США вийдуть з СОТ, якщо організація «не зміниться на краще».
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Він також додав, що в СОТ з Вашингтоном «дуже погано» поводяться протягом багатьох років.
Трамп підкреслив, що Світовій організації торгівлі «необхідно змінитися».
Раніше ЗМІ повідомили, що під час ескалації китайсько-американської торгової війни набирає обертів процес щодо захисту Світової організації торгівлі (СОТ) від втрати необхідності даної структури.
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