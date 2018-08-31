Заступником голови Адміністрації президента призначений Сергій Марченко

В АП він буде відповідати за економічний блок.

Новим заступником глави Адміністрації президента України став колишній заступник міністра фінансів Сергій Марченко, який замінить звільненого з посади Дмитра Шимківа.

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Про це Марченко заявив під час брифінгу в п'ятницю.

«Мені надійшла пропозиція з Адміністрації президента, яка була погоджена з президентом, обійняти посаду заступника глави Адміністрації президента, і я її прийняв. У найближчі місяці і роки я планую працювати в Адміністрації президента, планую реалізовувати курс президента України, курс реформ президента України», - сказав він.

За словами Марченка, в Адміністрації президента він відповідатиме за економічний блок.

«Це все питання, які я добре знаю, маю гарний досвід роботи в уряді, в урядовій команді, а тепер я буду в команді президента України», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Дмитро Шимків сьогодні, 31 серпня, заявив, що залишає посаду заступника глави Адміністрації президента і повертається в бізнес.

Довідка УНІАН. Сергій Марченко був призначений заступниками міністра фінансів у травні 2016 року, він курирував питання фіскальної децентралізації, бюджетного процесу й податкової політики. 7 липня цього року Марченко подав заяву про відставку.