12-13 вересня 2018 року у МВЦ відбудеться масштабна виставка китайських товарів «Sail of Shanghai 2018»

В Києві у просторі Міжнародного Виставкового Центру вперше відбудеться китайська виставка економічної співпраці Sail of Shanghai. Заплановано, що на виставці буде представлено продукцію 8 категорій: подарунки та прикраси, будівельні матеріали, електронні комунікації, енергоресурси та довкілля, товари легкої промисловості, механічні системи, технології, текстильна промисловість. Загалом буде виставлено 190 стендів на площі 5000 м2.

Серед подій виставки: бізнес- та інвестиційний форуми, а також виставка Шанхайських митців «Impression – Shanghai Painting Art Exhibition», яка дозволить відчути всю атмосферу Сходу, його історію та сучасність.

Масштабна подія, яка проводиться в рамках ініціативи «Один пояс – один шлях» (B&R), об’єднає понад 80 китайських компаній.

Організатори події: Торговельно-економічний комітет ініціативи B&R Sail of Shanghai, Шанхайська асоціація громадської дипломатії, Комітет Шанхаю зі співпраці із зарубіжними країнами Китайської народної політичної консультативної конференції, а також Китайська Торгова Асоціація.

Виставка працюватиме з 12 та 13 вересня 10:00 до 16:00. Вхід на всі події безкоштовний.

Запрошуємо українських підприємців відвідати виставку, познайомитись із представниками Китайських компаній, знайти партнерів і інвесторів для власних проектів. Додаткову інформацію ви зможете отримати на сторінці заходу у Фейсбук.