«Укргідроенерго» отримало згоду СБ та ЄІБ фінансувати проект Канівської ГАЕС

«У травні наступного року збираємось розпочати будівництво Канівської ГАЕС. Вартість проекту - близько $1,5 млрд., з цієї суми один мільярд нададуть СБ та ЄІБ. Це дуже вигідні кошти: 20-річний кредит надається з відтермінуванням виплати тіла кредиту на 5 років», - повідомив у коментарі УНІАНу гендиректор ПАТ «Укргіроенерго» Ігор Сирота.

За його словами, підготовчі роботи компанія розпочне за власні кошти (близько 250 млн. грн.) – щоб не гаяти час, поки триває вирішення організаційних питань. «Протягом 2015 року нам потрібно ще вирішити багато організаційних питань за цим проектом – пройти ініціацію на отримання державної гарантії, провести процедури на визначення генпідрядника, підписати контракт і кредитну угоду… І якщо ми стартуємо, як запланували, у 2015 році, то І гідроагрегат зможемо запустити вже у 2018 році, а потім кожного року здаватимемо ще по агрегату», - зазначив Ігор Сирота.

Спорудження Канівської ГАЕС – один з шести великих інвестпроектів, які містяться у Стратегії розвитку ПАТ «Укргідроенерго». Документ подано на затвердження Кабміну. Він розрахований на наступні 10 років і передбачає подвоєння потужностей гідрогенерації (додатково 3357 МВт) за рахунок добудови Дністровської ГАЕС, реалізації проектів Канівської ГАЕС, Каховської ГЕС-2, будівництва каскаду ГЕС на верхньому Дністрі та завершення модернізації існуючих ГЕС.