Китай збирається виділити $60 мільярдів фінансової допомоги на розвиток Африки

Голова КНР представив масштабний план інвестицій Пекіна в африканські країни. Він особливо підкреслив, що інвестиції не пов'язують держави Африки політичними зобов'язаннями.

Китай має намір інвестувати в країни Африки 60 млрд доларів.

Про це заявив у понеділок, 3 вересня, голова КНР Сі Цзіньпін, виступаючи в Пекіні на церемонії відкриття Форуму співробітництва Китаю та Африки (FOCAC-2018), повідомляє DW.

За словами китайського лідера, не менше 10 млрд доларів будуть виділені вже в найближчі три роки. Мова йде про міжурядову допомогу, інвестиції, капіталовкладення і кредити. Зокрема, передбачено, що 15 млрд доларів із загальної суми буде виділено в якості допомоги та безпроцентних кредитів.

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Голова КНР повідомив також, що Пекін має намір надати країнам Африки додатково 1 млрд юанів (приблизно 146 млн доларів) в якості матеріальної допомоги розвитку сільського господарства на континенті. Крім того, в Африку будуть спрямовані 500 висококваліфікованих китайських фахівців у сфері сільського господарства для розвитку агросектору.

У дводенному форумі в Пекіні беруть участь лідери багатьох африканських держав. Виступаючи за кілька годин до початку його роботи на зустрічі з провідними африканськими політиками і бізнесменами, Сі Цзіньпін підкреслив, що китайські інвестиції в Африку не пов'язані з якими-небудь політичними умовами і зобов'язаннями.