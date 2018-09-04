Іранський ріал впав до рекордної позначки

Через санкції США курс долара на чорному ринку Ірану досяг 138 000 ріалів.

Курс іранського ріала на чорному ринку досяг рекордно низької позначки по відношенню до долара США, повідомляє сайт Bonbast.com, який відслідковує неофіційні курси валют.

Станом на вівторок, 4 вересня, чорний курс долара піднявся до 138 000 ріалів, повідомляє DW.

При цьому офіційний курс центрального банку дорівнює 42 000 ріалів за долар. На початку 2018 року 1 долар США можна було купити за 43 000 ріалів.

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Прискорення падіння ріала пов'язують з погіршенням економічної ситуації і новими санкціями США, спрямованими на нафтогазову індустрію Ірану, про які було оголошено в серпні 2018 року і які почнуть діяти з 5 листопада.

Погіршення економічної ситуації супроводжується в Ірані масовими протестами і звільненням чиновників. За останні місяці в країні були усунені від роботи міністр економіки і фінансів та міністр праці, а також голова Центрального банку.

Протести, які почалися в грудні 2017 року, поширилися більш ніж на 80 міст і призвели до загибелі 25 осіб.