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Іранський ріал впав до рекордної позначки

20:45, 04 вересня 2018
Різне
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Ілюстрація / REUTERS

Курс іранського ріала на чорному ринку досяг рекордно низької позначки по відношенню до долара США, повідомляє сайт Bonbast.com, який відслідковує неофіційні курси валют.

Станом на вівторок, 4 вересня, чорний курс долара піднявся до 138 000 ріалів, повідомляє DW.

При цьому офіційний курс центрального банку дорівнює 42 000 ріалів за долар. На початку 2018 року 1 долар США можна було купити за 43 000 ріалів.

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Прискорення падіння ріала пов'язують з погіршенням економічної ситуації і новими санкціями США, спрямованими на нафтогазову індустрію Ірану, про які було оголошено в серпні 2018 року і які почнуть діяти з 5 листопада.

Погіршення економічної ситуації супроводжується в Ірані масовими протестами і звільненням чиновників. За останні місяці в країні були усунені від роботи міністр економіки і фінансів та міністр праці, а також голова Центрального банку.

Протести, які почалися в грудні 2017 року, поширилися більш ніж на 80 міст і призвели до загибелі 25 осіб.

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Теги: #валюта#Іран