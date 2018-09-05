Боротьба з тіньовими схемами зіткнулася з жорстким опором - прем'єр

За словами Гройсмана, діяльність Кабміну могла бути ефективнішою, якби цього опору не було.

Практично всі ініціативи Кабінету міністрів України щодо боротьби з тіньовими схемами в економіці зустрічають опір.

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Про це на засіданні уряду в середу заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Боротьба з тіньовими схемами – купа проблем у нас. Зараз з будівельними історіями, які просто знищують українські міста і громади, і не дають людям нормально жити на своїх територіях, навіть якщо вони за великі гроші купили собі житло. Це ще одна боротьба з кланами. Почали боротися з контрабандою – проти нас піднялася контрабандна машина. Я просто не розумію. Почали боротися з лісом (контрабандою лісу-кругляка – УНІАН) – тут вже "лісники". Почали друкувати підручники – там блокують", - сказав він.

За словами прем'єра, діяльність Кабміну могла бути ефективнішою, якби цього опору не було.

"За кожне рішення ми титанічно боремося. Ми можемо бути в 50-100 разів ефективніше: сьогодні прийняли, завтра реалізували, а післязавтра – результат", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня Кабмін затвердив план боротьби з контрабандою, який передбачає координацію дій усіх правоохоронних органів і Державної фіскальної служби. Зокрема, уряд надав право співробітникам Національної поліції цілодобово знаходитися на митних пунктах для виявлення порушень.

Гройсман назвав найпопулярніші схеми контрабанди, на боротьбу з якими будуть сконцентровані зусилля правоохоронців і уряду: оформлення вантажних автомобілів як порожніх, хоча насправді вони заповнені дорогим товаром; перетин кордону великою групою осіб (так звані "піджаки"), яка по частинах переносить партію товару в якості ручної поклажі; підміна документів на товар, що робить його дешевше реальної вартості; використання так званого "шостого" методу розрахунку митної вартості, який є найменш визначеним і дозволяє приховувати "сірий" імпорт; використання офшорних компаній, коли через симуляцію порушень і подальше рішення суду нібито повертають товар, хоча насправді імпортують його; ввезення низькоякісного палива під виглядом "Євро-4". Крім того, глава уряду повідомив про кричущий випадок "чорного" імпорту нафтопродуктів, коли повний танкер заходить в нейтральні води, з українського берега до нього підпливають невеликі судна і розвантажують його, після чого танкер виявляється практично порожнім і проходить митне оформлення.

За оцінкою уряду, ефективна боротьба з контрабандою дозволить залучити в бюджет близько 100 мільярдів гривень.