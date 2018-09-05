В Європі намагаються створити новий спосіб переказу грошей у спробі обійти санкції США - NBC

Нові заходи стануть альтернативою нинішній електронній системі, що використовується для переказу коштів.

В Європі задумалися про розробку нового способу переказу грошей всередині електронної системи, який був би вільний від впливу США.

Про це розповів американський телеканал NBC News з посиланням на джерела.

Нові заходи стануть альтернативою нинішній електронній системі, що використовується для переказу коштів, розповіли європейські чиновники NBC News. У свою чергу в адміністрації президента США Дональда Трампа працюють над тим, щоб відштовхнути європейців від таких ідей, погрожуючи наслідками для керівників від американських банків до невеликих іноземних компаній у випадку недотримання санкцій Вашингтона.

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Останнім часом американські дипломати в Європі почали працювати над тим, щоб допомогти місцевим компаніям, які ведуть бізнес з Іраном. Вони ведуть пошук нових ринків, альтернативних Ірану, і можливостей для бізнесу, щоб компенсувати втрати, сказав високопоставлений чиновник адміністрації президента США Дональда Трампа.

Санкції США проти Ірану стали справжньою «вогневою точкою» між адміністрацією Трампа та європейськими союзниками. Для Білого дому подібні зусилля союзників являють собою спробу підірвати зовнішню політику Трампа, а також ігнорування загрози, створюваної ядерною програмою Ірану, додає NBC News.

Зокрема, американські санкції закликають до відключення Ірану від SWIFT (платіжної системи) і говорять, що кожен, хто дозволить Тегерану обійти ці умови, зіткнеться з санкціями. Великобританія, Німеччина і Франція закликали США дозволити Ірану залишитися в платіжній системі, додає телеканал.