Рада криміналізувала контрабанду необробленого лісу

Також із закону, ухваленого 3 липня, вилучено норму про тимчасову заборону на вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту паливної деревини.

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів" (№5495).

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Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 246 народних депутатів України.

Цей закон парламент ухвалив 3 липня 2018 року, але був заветований президентом. Порошенко вніс пропозиції до законопроекту, які сьогодні депутати підтримали.

За пропозиціє президента із закону вилучено норму про те, що тимчасово, строком на 8 років з дня набрання ним чинності, забороняється вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту деревини паливної (товарна позиція 4401100000 згідно з УКТЗЕД) (пункт 2 розділу ІІ).

У пропозиціях зазначається, що, згідно з правилами Світової організації торгівлі, жодні заборони чи обмеження, крім мит, податків, чи інших зборів, чи то у формі квот, імпортних або експортних ліцензій чи інших заходів, не повинні встановлюватися або застосовуватися будь-якою стороною щодо імпорту будь-якого товару, який походить з території будь-якої іншої сторони, або щодо експорту чи продажу на експорт будь-якого товару, призначеного для ввезення на територію будь-якої іншої сторони. Це також не узгоджується із зобов'язаннями України за Угодою про асоціацію з Європейським Союзом.

Крім того, законом посилено адміністративну відповідальність за незаконну порубку, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка.

Кримінальний кодекс України доповнено статтею 201-1, якою визначено, що переміщення через митний кордон країни поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України, карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років. Якщо такий злочин вчинено службовою особою з використанням влади чи службового становища, то вона карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

У Прикінцевих положеннях зазначено, що цей закон набирає чинності з 1 січня 2019 року.