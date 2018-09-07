Сьогодні успіх прогресивного бізнесу визначається вмінням прискорюватися і та виходити на новий рівень мислення. Саме тому 12 листопада 2018 року на Global Inspiring Forum 2018, який відбудеться в Києві, ми пропонуємо Вам пройти шлях ВІД пошуку натхнення і народження ідей до трансформації цих ідей в інновації та їх впровадження.

З цією метою ми запросили на форум міжнародних спікерів, кожен з яких є експертом у своїй галузі та чий масштаб мислення і величезний досвід надихає і вражає одночасно.

Сьогодні світ змінюється з неймовірною швидкістю! Прискорюйтесь і ви, щоб завжди бути на крок попереду обставин - сформуйте концепцію ваших 4 I: Inspiration, Idea, Innovation, Implementation на Global Inspiring Forum!

4 причини стати частиною глобального:

1. I-Innovation: дізнаєтеся, як процеси глобалізації та діджиталізаціі змінять контекст майбутнього, і як трансформувати свій бізнес відповідно, щоб залишити конкурентів позаду.

2. I-Idea: отримаєте концепцію того, де шукати ідеї і як відкрити нові можливості там, де здається, що їх вже немає.

3. I-Inspiration: дізнаєтеся, як зарядити ідеєю команду і досягти переконливих результатів, або навіщо бути надихаючим лідером.

4. I-Implementation: відкриєте джерело сили для надрезультату і отримаєте інструменти для виховання власної зіркової команди чемпіонів.

Про спікерів:

Кевін Гаскелл – ех-СЕО BMW, Porsche і Lamborgini розповість про надихаюче лідерство;

Фредрік Харен – топ-спікер щорічного лідерського саміту в Сінгапурі, в якому беруть участь 70000 учасників оффлайн і 400000 онлайн, автор світового бестселеру «Idea book» поділиться досвідом пошуку нових нестандартних ідей;

Юхан Норберг – футуролог, режисер документального кіно і автор більш ніж 20 бестселерів на тему глобалізації та економіки вразить розповідями про інновації та глобальні перспективи;

Расмус Анкерсен – світовий бізнес-спікер нового покоління, автор бестселера «Голодний у раю» поділиться досвідом щодо впровадження нових ідей у свій бізнес і про те, як імплементувати новий досвід в роботу команд.

Global Inspiring Forum – це джерело ваших переконливих результатів!

Чекаємо на Вас!

Детальна інформація про форум: https://goo.gl/uBPE6k

Організатор: компанія KA Group – premium business events.