Трамп рекомендував Apple перенести виробництво у США через мита на товари з Китаю

Президент США також закликав компанію Apple почати будувати нові заводи в США.

Для того, щоб продукція американської компанії Apple не подорожчала в результаті американських мит щодо Китаю, компанії варто перенести своє виробництво в США.

Про це написав президент Сполучених Штатів Дональд Трамп на сторінці у Twitter, передає РБК.

"Ціна на [продукцію] Apple можуть зрости через величезні збори, якими ми можемо обкласти Китай - але є просте рішення, в якому були б нульові податки і справжні податкові стимули. Виготовляйте свої товари в США, а не в Китаї", - написав Трамп.

Президент США також закликав компанію почати будувати нові заводи і додав до свого повідомлення хештег #MAGA (Make America great again - Зробіть Америку знову величною - ред.).

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Раніше агентство Bloomberg повідомило, що Apple звернулася в офіс торгового представництва США і попередила, що ціни на її товари можуть вирости через мита, які Трамп збирається встановити для продукцію з Китаю.

В Apple вважають, що рішення Трампа також вплине на конкуренцію. Компанія заявила, що якщо заходи проти Китаю приймуть, то виростуть ціни на смарт-годинники Apple Watch, бездротові навушники Air Pods, комп'ютер Mac mini, а також стилус Apple pencil для планшета iPad, зарядні пристрої, адаптери та комплектуючі. У компанії вважають, що нові мита стануть фактично новим податком для американських споживачів.

Як зазначає Bloomberg, у третьому кварталі 2018 року Apple отримала від продажів в Китаї $9,6 млрд або 18% від загальних доходів за цей період. У кінці серпня кілька джерел агентства розповіли про плани Трампа встановити мита на китайські товари на загальну суму $200 млрд. Пізніше президент США заявив, що готовий ввести нові тарифи на продукцію з Китаю загальною вартістю $267 млрд.