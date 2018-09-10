У Росії під космодромом Восточний знайшли порожнечі

Під залізобетонною підставою стартового комплексу для ракет-носіїв «Союз-2» на космодромі виявилися порожнечі.

Під основою стартового комплексу для ракет-носіїв «Союз-2» на космодромі Восточний виявлені порожнечі, випливає з документів «Роскосмосу», опублікованих на сайті держзакупівель.

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Корпорація 5 вересня уклала договір з підрядником для їх усунення, контрагентом стала компанія ТОВ «Адоніс», передає РБК.

«Виконання робіт з ліквідації порожнин під залізобетонною підставою спецшляху МБО споруди 1 Стартового комплексу РН «Союз-2» на космодромі «Восточний», — сформульований на сайті держзакупівель предмет договору. Замовником робіт виступає ФГУП «Центр експлуатації об'єктів наземної космічної інфраструктури». Вартість контракту — 4,57 млн руб.

Космодром Восточний був введений в експлуатацію в 2016 році, 28 квітня відбувся перший запуск із космодрому. Другий пуск ракети-носія «Союз-2.1 б» 28 листопада 2017 року завершився провалом. Ракета повинна була доставити на орбіту гідрометеорологічний космічний апарат — супутник «Метеор-М» № 2-1, який був основним корисним навантаженням ракети, а також 17 наносупутників іноземних компаній і студентський супутник «Метеор-М». Однак у результаті ракета разом із супутниками впала в море. Як з'ясувала спецкомісія, ракета була налаштована на запуск з Байконуру, а не з Вочточного, через це азимут польоту був розрахований неправильно.

Пуск третьої в історії космодрому Восточний ракети відбувся 1 лютого. Вона доставила на орбіту 11 апаратів, включаючи дев'ять комерційних.