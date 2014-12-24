Міністр фінансів Німеччини виступив за збереження санкцій проти Росії

Незважаючи на фінансову кризу в Росії, санкції ЄС проти Москви повинні залишитися в дії. "Звісно ми хвилюємося з приводу того, як розвивається ситуація у Росії ", - цитує міністра фінансів Німеччини Вольфґанґа Шойбле німецька газета Rheinische Post у середу, 24 грудня, передає «Німецька хвиля» з посиланням на AFP.

Утім, за його словами, лише Москва може врятувати країну від дефолту. Анексія Криму та постійне порушення режиму припинення вогню в Україні не може залишитися без відповідної реакції, переконаний Шойбле. Він вважає, що Росії слід наново налагодити співробітництво з Заходом.

"Я щодня сподіваюсь, щ о Росія знайде спосіб відновити кооперацію з Заходом. Але поки цього не станеться, санкції залишатимуться в дії", - передає його слова dpa.

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Як відомо, навесні наступного року на саміті ЄС планується обговорити перспективу можливості скасування штрафних заходів проти Москви. Раніше у Брюсселі зазначали, що санкції, які ЄС ухвалює проти Кремля, наближених до нього офіційних осіб та комерційних структур, реагуючи на анексію Криму та підтримку сепаратистів на Сході України, запроваджуються тимчасово.

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Нещодавно канцлерка Німеччини Анґела Меркель заявила про те, що санкції триватимуть доти, доки Москва нехтуватиме європейськими цінностями у зв’язку з кризою в Україні. Вона переконана, що Європа не може дозволити й не дозволить порушувати принципи права, поваги та партнерства.