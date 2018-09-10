Російський офшор створили на острові, якого не існує

Острова Октябрський у Калінінграді як географічного об'єкта поки не існує.

Один із двох новостворених російських офшорів — на острові Октябрський у Калінінграді — не може функціонувати. Причина в тому, що самого острова як географічного об'єкта поки не існує.

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«Минуло більше місяця відтоді, як президент РФ Володимир Путін підписав закон про створення спеціальних адміністративних районів (САР) – офшорів на островах Російський у Примор'ї і Октябрський у Калінінграді... Але виявилося, що острова Октябрський у Калінінграді немає», - пише газета «Ведомости».

Видання наводить слова заступника міністра фінансів Іллі Труніна, який поскаржився на те, що «у калінінградських колег проблема базового рівня». «У Калінінградській області немає острова Октябрський, як з'ясувалося. Географічного об'єкта такого немає, не існує», — зазначив чиновник.

За словами колишнього віце-прем'єра Калінінградській області Олександра Шендерюка-Жидкова, острів Октябрський — історичний район в центрі міста. Зокрема, на ньому розташований стадіон «Калінінград», який приймав чотири матчі чемпіонату світу з футболу. Формально при цьому він належить до Московського району Калінінграда.

Питання про офіційне присвоєння району назви «Острів Октябрський» буде розглянуто на засіданні міської ради 12 вересня.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня президент Росії Володимир Путін підписав закон про пільгові зони на островах Російський та Октябрський. Кремль створив офшори для підтримки російських компаній, які потрапили під нові санкції США.