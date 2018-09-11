Трамп продовжив дію торгового ембарго щодо Куби

Крім того, Трамп продовжив дію низки повноважень президента США в рамках даного ембарго.

Президент США Дональд Трамп прийняв рішення продовжити до 14 вересня 2019 року торговельні обмеження щодо Куби.

"Я визначаю, що продовження цих заходів стосовно Куби ще на один рік відповідає національним інтересам Сполучених Штатів", - йдеться в заяві Трампа, поширеній в понеділок, передає dt.ua.

Крім того, він продовжив дію низки повноважень президента США в рамках даного ембарго.

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У 2017 році США Трамп заявив про посилення політики щодо Куби. "Ми не будемо скасовувати санкції проти кубинського режиму, поки не будуть звільнені всі політичні в'язні, поки не будуть поважатися свободи зборів і висловлювання думок, поки не будуть узаконені всі політичні партії, і не будуть заплановані вільні вибори з участю міжнародних спостерігачів", - сказав американський президент.

Він також пообіцяв обмежити фінансові потоки зі США на Кубу, які, на думку Трампа, йдуть на посилення положення кубинської армії, розвідки і служби безпеки. Президент також заявив про бажання, щоб інвестиції з США направлялися безпосередньо населенню країни для розвитку підприємництва і покращення умов життя населення.

При цьому Трамп висловив намір укласти більш продуктивну угоду між Вашингтоном і Гаваною.