Гройсман хоче посилити відповідальність силовиків у законі "Маски-шоу стоп"

За словами прем'єра, правоохоронці мають стати відповідальнішими перед бізнесом.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає необхідним внести зміни в закон "Маски-шоу стоп", щоб посилити відповідальність правоохоронних органів за зловживання з метою тиску на бізнес, про що він заявив під час форуму Реанімаційного пакету реформ.

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"Нам потрібні зміни в законі "Маски-шоу стоп", де врегулюється відповідальність і процедури, коли контролюючі структури будуть більш відповідальними перед реальним сектором, перед реальним бізнесом за свої дії", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня в Україні набув чинності закон про обов'язкову відеофіксації під час проведення обшуків (№ 2213-VIII), який називають "Маски-шоу стоп". Закон, зокрема, вводить обов'язкову відеофіксацію під час обшуків, так і при розгляді клопотань слідчим суддею. Відеозапис має бути невід'ємним додатком до протоколу обшуку. У законі сказано, що норми щодо використання у ході судового розгляду відеозаписуючої техніки вступлять в силу з 1 січня 2019 року.

Міністерство юстиції України запропонувало Кабінету міністрів прийняти постанову, яка передбачає створення Комісії з реагування на скарги про порушення під час проведення обшуків на підприємствах.