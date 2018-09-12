Канада не піддасться на тиск США в питанні перегляду угоди про вільну торгівлю - Трюдо

Джастін Трюдо підкреслив, що канадська сторона не підпише угоду на невигідних для себе умовах.

Канада не має наміру піддаватися на тиск з боку США на переговорах щодо перегляду угоди про Північноамериканську зону вільної торгівлі (NAFTA).

Про це прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив у вівторок в Вінніпегу (провінція Манітоба) в ефірі місцевої радіостанції 680 CJOB, передає dt.ua.

"Я думаю, що ми повинні усвідомлювати, що президент США Дональд Трамп розглядає варіант з тиском на нас, але ми не будемо через це вести переговори по-іншому", — сказав він.

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Трюдо знову підкреслив, що канадська сторона не підпише угоди на невигідних для себе умовах.

"Ми як і раніше зосереджені на тому, що відповідає інтересам канадців, наших робітників і нашої економіки", — заявив прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня США і Мексика досягли домовленості щодо нової угоди про вільну торгівлю.

Трамп, виступаючи у Вашингтоні, назвав угоду з Мексикою "дуже хорошою". Він зазначив, що домовленість із Мексикою означає кінець угоди NAFTA (North American Free Trade Agreement - Північноамериканська угода про вільну торгівлю).

Президент США додав, що "ми побачимо, Канада стане частиною угоди".

США, Канада й Мексика підписали угоду NAFTA у 1992 році, через два роки вона набула чинності.

Президент США Дональд Трамп в серпні 2017 року висловився за скасування NAFTA. Під час передвиборної кампанії восени 2016 року він заявляв, що США помилково підписали Північноамериканська угода і його необхідно переглянути.

Представники США, Канади і Мексики 16 серпня 2017 року у Вашингтоні почали переговори про перегляд Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (NAFTA).