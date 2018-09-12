Екс-глава НБУ Гонтарева знайшла нову роботу

Валерія Гонтарева очолила раду медичної комунікаційної платформи.

Екс-глава Національного банку України Валерія Гонтарева очолила спостережну раду медичної комунікаційної платформи "Медікіт", яка скоро виходить на ринок.

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Про це повідомив екс-заступник директора Департаменту стратегії реформування НБУ Руслан Кравець, який на даний час очолює компанію "Медікіт".

"16 березня 2018 року я пішов з НБУ, і цього ж дня парламент звільнив Валерію Гонтареву з посади голови. Ось уже півроку ми працюємо над медичної комунікаційна платформою "Медікіт", яка скоро виходить на ринок. А сьогодні Валерія Гонтарева придбала формальний статус – голови наглядової ради "Медікіт", - написав Кравець.

За його словами, компанія створює екосистему медичного взаємодії пацієнтів, лікарів та інших учасників медичного ринку.

"У нас грандіозні плани, сама перша версія платформи буде представлена в листопаді", - додав Кравець.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада в березні підтримала пропозицію президента Петра Порошенка звільнити Валерію Гонтареву з посади голови НБУ і призначити на цей пост Якова Смолія, який обіймав посаду першого заступника голови НБУ і з 11 травня 2017 року виконував обов'язки голови.