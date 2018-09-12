Порошенко підтвердив вихід IKEA на український ринок

Сьогодні він проведе зустріч з виконавчим директором компанії у Південно-Східній Європі.

Президент Петро Порошенко підтвердив прихід шведської компанії IKEA до України.

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Про це він написав на своїй сторінці у "Твіттері". "IKEA заходить в Україну! Сьогодні маю зустріч з головним виконавчим директором IKEA у Південно-Східній Європі Стефаном Вановербеке. Україна довго чекала цієї новини", - заявив Порошенко.

Він також зазначив, що вихід IKEA на український ринок стане гарним сигналом для інших світових брендів, що з Україною потрібно мати справу.

Як повідомляв УНІАН, шведська компанія IKEA підписала договір оренди на приміщення площею близько 4000 кв. м з київським ТРЦ Ocean Mall, поблизу станції метро "Либідська". Крім того, ще в липні компанія опублікувала оголошення про набір співробітників в українське відділення. Також компанія на початку літа почала шукати партнерів в Україні для виробництва своїх меблів. Серед обов'язкових вимог - значні виробничі потужності на території України і щорічний грошовий обіг понад 2 млн євро.