Перехід на літній час не несе суттєвої економічної вигоди – Національна академія наук

В Академії наук вважають, що Україна повинна дотримуватися встановленого в Європейському Союзі порядку обчислення часу.

Щорічний перехід на літній час в Україні не несе суттєвої економічної вигоди, але дає змогу використовувати світлову частину дня для відпочинку.

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Про це у відповідь на запит УНІАН повідомив член президії Національної академії наук України, академік НАН України Ярослав Яцків.

«Суттєвої економічної вигоди від такого переходу (на літній час - УНІАН) немає. Є переваги у використанні світлової частини дня для відпочинку», - зазначив Яцків.

Разом з тим, на його думку, Україна повинна дотримуватися встановленого в Європейському Союзі порядку обчислення часу. Також він повідомив, що питаннями обчислення часу на території України займалася Державна комісія єдиного часу і еталонних частот, яка була ліквідована в 2010 році.

Також Яцків зазначив, що рішення про обчислення часу в Україні ухвалює Кабінет міністрів за поданням Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України у відповідь на запит УНІАН повідомили, що в разі ухвалення Європейським Союзом рішення про скасування переходу на літній час, міністерство звернеться до Кабінету міністрів з пропозицією змінити наявний порядок обчислення часу на території країни, щоб також відмовитися від такої практики.

У Мінекономрозвитку додали, що у них немає економічного обґрунтування щорічного переходу на літній час й інформації про зменшення споживання електроенергії при переході на літній час.

Прес-служба Верховної Ради повідомила, що на території Євросоюзу діє директива 2000/84/ЄС Європарламенту та Ради Європи від 19 січня 2001 року про перехід на літній час, а на даний момент за результатами опитування європейських громадян 80% не підтримують такі переходи.

Довідка УНІАН. Літній час в його сьогоднішньому вигляді було введено в Німеччині в 1980 році. Інші європейські країни ввели цю норму з метою економії енергії навіть раніше. З 2002 року зміна часу було врегульовано нормами ЄС. Щорічно держави-члени ЄС переводять стрілки годинника в останню неділю березня і в останню неділю жовтня.

У лютому в Європарламенті закликали переглянути процедуру зміни часу, заявивши, що вона може мати «негативні наслідки на здоров'я людини». Багато громадян ЄС скаржаться на те, що через переведення стрілок годинника у них порушений біоритм, виникають труднощі зі сном, роздратування і знижується концентрація.

В Україні переводити час на годину вперед влітку почали в 1981 році разом з іншими республіками СРСР. Згідно із законодавством України, країна переводить стрілки двічі на рік: в останню неділю березня - на годину вперед, в останню неділю жовтня - на годину назад. Тобто п'ять місяців у році Україна живе за зимовим часом, сім - за літнім. Періодично виникали дискусії про доцільність переведення годинників. У жовтні 2011 року Верховна Рада навіть ухвалила рішення залишити літній час постійним. Але після критики з боку експертів і громадян через кілька місяців рішення скасували.