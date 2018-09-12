Єврокомісія пропонує відмовитися від переходу на літній і зимовий час наступного року

У Єврокомісії представили для країн-членів, Європарламенту та Ради ЄС план відмови від переходу на літній і зимовий час.

Європейська комісія пропонує країнам-членам Європейського Союзу не переводити у 2019 році стрілки годинника, відмовившись таким чином від переходу на зимовий і літній час. Про це йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії.

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Зокрема, Єврокомісія пропонує країнам-членам перестати переводити годинник зі зміною пір року на території усього Євросоюзу та заохочує проводити консультації як на національному, так і на загальноєвропейському рівні, аби забезпечити скоординований підхід серед членів ЄС.

Водночас у пропозиції встановлюються чіткі терміни для того, аби запропоновані зміни стали чинними.

Так, ЄК пропонує встановити, що відмова від сезонного переведення стрілок годинника має бути втілена у 2019 році.

"Законодавча пропозиція спрямована на те, аби забезпечити, що зміни будуть здійсненні скоординовано між сусідніми країнами з тією метою, щоби забезпечити належне функціонування внутрішнього ринку та уникнути фрагментації, що може виникнути, якщо деякі країни-члени зберігатимуть заходи із сезонного переведення годинників, коли інші скасують їх", - йдеться у повідомленні.

Тепер пропозиція Єврокомісії скеровується для погодження в Європейський парламент та Раду ЄС.

Зазначається, що для забезпечення плавного перехідного періоду кожна країна-член ЄС до квітня 2019 року має повідомити, чи вона має намір зберігати постійний перехід на літній та зимовий час. У цьому зв'язку сказано, що останній обов'язковий перехід на літній час відбудеться 31 березня 2019 року. Після того, якщо країни-члени бажатимуть назавжди перейти на зимовий час, вони матимуть можливість це зробити 27 жовтня 2019 року. Після цієї дати переведення годинників у зв'язку зі змінами пір року більше не буде можливим.