Влада та малий бізнес на Миколаївщині відбудовують конструктивний діалог - Олексій Савченко

Минулого місяця у одного з фермерських господарств із вирощування устриць, що функціонує на Миколаївщині, виникли непорозуміння з контролюючими органами. Ця історія швидко набула широкого розголосу і на неї відреагував навіть особисто Президент України.

Під час нещодавньої робочої поїздки до Миколаївської області Президент України Петро Порошенко взяв участь у нараді з керівниками правоохоронних і контролюючих органів, куди запросив і директора вищезгаданого фермерського господарства.

Глава держави закликав контролюючі органи сприяти у роботі підприємствам, які сумлінно працюють та платять податки, а також наголосив, що влада та бізнес повинні мати конструктивний діалог і працювати на благо держави і винятково в рамках чинного законодавства.

В якості прикладу для моделювання шаблону, була розібрана ситуація з непорозумінням між приватним підприємством з вирощування молюсків і Держрибагенством.

Результатом зустрічі з Президентом став подальший конструктивний діалог представників бізнесу та контролюючих органів. І вже незабаром представники управління Державного агентства рибного господарства у Миколаївській області (Миколаївський рибоохоронний патруль) та фермерського господарства «Вірджиніка» дійшли до порозуміння і домовились про подальшу співпрацю - уклали відповідний Меморандум про партнерство і співробітництво.

«Завдяки чіткій позиції Президента України Петра Порошенка, сторони конфлікту змогли порозумітися та визначити для себе шляхи співробітництва. Підписавши даний Меморандум, вони домовились про втілення ефективних форм співпраці та партнерства у питанні вирощування молюсків, у тому числі і устриць, у природних водоймах Миколаївської області. Президент України вкотре показав, що готовий ставати на захист інтересів підприємців, але лише в тому випадку, коли вони діють в рамках чинного законодавства. Певен, успішний приклад роботи даного фермерського господарства, допоможе нашим громадам відкрити свій потенціал у започаткуванні власних справ, невеликого бізнесу, та почати використовувати його задля свого сталого розвитку», - зазначив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко.

«Сторони докладають усіх зусиль для забезпечення дотримання чинного законодавства під час здійснення партнерства і співпраці, розвитку партнерських відносин між владою і бізнесом», - йдеться у тексті Меморандуму.

Серед основних зобов’язань сторін-підписантів Меморандуму:

- надання консультативно-дорадчої та інформаційної допомоги під час проведення спільних дій та заходів на виконання мети даного Меморандуму.

- дотримання чинного законодавства під час виконання покладених функцій і повноважень, здійснення підприємницької діяльності.

- проведення конференцій, семінарів, зустрічей, тренінгів, масових заходів для досягнення мети даного Меморандуму.