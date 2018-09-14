Financial Times відмітило успіхи Вінниці в залученні інвесторів

У британському виданні Financial Times вийшов матеріал, присвячений питанням розвитку промисловості в Україні та поверненню українських трудових мігрантів додому із заробітків за кордоном. Автор досліджує приклади українських міст, де налагоджено нове виробництво. Серед таких прикладів зокрема наводяться Вінниця і Житомир.

Автор статті «Ukraine industries strive to bring workers home» Роман Олеарчик пише, що після анексії Криму Росією у 2014-му економіка України упродовж 2-х років скоротилася на 17 відсотків. Але разом із тим за останні роки відомі світові компанії, такі як Leoni, Fujikura та Yazaki – перенесли виробництво в Україну з країн Центральної та Східної Європи.

Згадуючи Вінницю, автор звертає увагу на роботу індустріального парку, у рамках якого уже працює один завод та заплановано будівництво іншого. Йдеться про запуск першої черги заводу з виробництва холодильного обладнання компанії UBC group у рамках індустріального парку. Зокрема, наводяться враження інвестора щодо співпраці з місцевою владою в процесі реалізації проекту. «Ігор Гуменний, засновник групи UBC, українського бізнесу, чверть власності якого належить Європейському банку реконструкції та розвитку, хвалить місцеву владу за те, як швидко вони видали дозволи на будівництво фабрики в новому індустріальному парку», - зазначено у статті Financial Times.

Окрім того, автор звертає увагу на плани муніципальної команди щодо подальшого розвитку індустріального парку та залучення великого інвестора – світового бренду HEAD. Вінницький міський голова Сергій Моргунов, пише видання, прагне створити умови для утримання кваліфікованих кадрів у місті. «Мер Сергій Моргунов зазначає, що Вінниця є «відкритою для інвесторів», він прагне повернути українців на батьківщину. Меморандум, підписаний цього літа з виробником спортивного обладнання Head, передбачає відкриття другого заводу в індустріальному парку, який вироблятиме лижі, спортивне взуття та кріплення», - пише Роман Олеарчик.

Як в Україні створюється сприятливий економічний клімат ілюструється, зокрема, і на прикладі Житомира, де німецька компанія Kromberg & Schubert відкрила нове підприємство. Це дозволило працевлаштувати близько 3200 людей. Видання наводить пряму мову одного з працівників цього заводу: «Це набагато краще працювати дома... У мене є дочка зараз. Люди їдуть до Польщі сьогодні за тією ж самою зарплатнею, яку ми заробляємо тут. Який сенс кидати все, сім'ю та дітей, через якісь нечіткі перспективи за кордоном?».

Автор статті зазначає, що аналогічні зусилля із залучення інвесторів докладаються і в інших регіонах держави. Загалом за останні три роки в Україні відкрито більше 120 нових заводів. Збільшення кількості вироблених в Україні товарів, починаючи від взуття до зубної пасти, регулярно з'являються на полицях магазинів. Повернення трудових мігрантів додому є пріоритетом українського Уряду, зазначає міністр соціальної політики Андрій Рева.

Матеріал доступний в електронній версії Financial Times

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