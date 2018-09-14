Депутат Барна зрозумів, що його "розвели" журналісти "Грошей" (відео)

Журналісти вирішили зіграти з нардепами в гру "я від Кононенко", запропонувавши їм продати свій голос за 50 тисяч доларів. Що з цього вийшло - дивіться у відеоматеріалі "Гроші".

Минулого тижня програма "Гроші" здійснила справжній вибух у Верховній Раді. Читайте такожЖурналісти спробували "розвести" депутатів на гроші і показали, що з цього вийшло (відео) Про це повідомляє ТСН.uа. "Наші журналісти вирішили зіграти з депутатами БПП в гру "я від Кононенко", і прислали найближчому оточенню сірого кардинала БПП SMS. У них була пропозиція - проголосувати за потрібний вигаданому Кононенко законопроект за 50 тисяч доларів", - йдеться в повідомленні. При цьому депутат Олег Барна так зацікавився пропозицією, що вирішив навіть перервати відпустку, щоб повернутися до голосування. А коли зрозумів, що "спалився"- почав ображати журналістів і вимагати прийти до студії та дати коментарі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter