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Депутат Барна зрозумів, що його "розвели" журналісти "Грошей" (відео)

14:29, 14 вересня 2018
Різне
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Зрозумівши, що став жертвою розіграшу, Барна почав ображати журналістів / фото ТСН.иа

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Про це повідомляє ТСН.uа.

"Наші журналісти вирішили зіграти з депутатами БПП в гру "я від Кононенко", і прислали найближчому оточенню сірого кардинала БПП SMS. У них була пропозиція - проголосувати за потрібний вигаданому Кононенко законопроект за 50 тисяч доларів", - йдеться в повідомленні.

При цьому депутат Олег Барна так зацікавився пропозицією, що вирішив навіть перервати відпустку, щоб повернутися до голосування. А коли зрозумів, що "спалився"- почав ображати журналістів і вимагати прийти до студії та дати коментарі.

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Теги: #гроші#Степан Барна