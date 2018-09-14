Депутат Барна зрозумів, що його "розвели" журналісти "Грошей" (відео)
14:29, 14 вересня 2018Різне
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Журналісти вирішили зіграти з нардепами в гру "я від Кононенко", запропонувавши їм продати свій голос за 50 тисяч доларів. Що з цього вийшло - дивіться у відеоматеріалі "Гроші".
Зрозумівши, що став жертвою розіграшу, Барна почав ображати журналістів / фото ТСН.иа
Минулого тижня програма "Гроші" здійснила справжній вибух у Верховній Раді.
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Про це повідомляє ТСН.uа.
"Наші журналісти вирішили зіграти з депутатами БПП в гру "я від Кононенко", і прислали найближчому оточенню сірого кардинала БПП SMS. У них була пропозиція - проголосувати за потрібний вигаданому Кононенко законопроект за 50 тисяч доларів", - йдеться в повідомленні.
При цьому депутат Олег Барна так зацікавився пропозицією, що вирішив навіть перервати відпустку, щоб повернутися до голосування. А коли зрозумів, що "спалився"- почав ображати журналістів і вимагати прийти до студії та дати коментарі.
Олег Барна зрозумів, що його «розвели» журналісти «Грошей»
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