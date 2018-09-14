Другий магазин H&M в Україні відкриють вже у жовтні

Магазин буде розташований в київському торговому центрі Sky Mall.

Одна з найбільших в Європі роздрібних мереж з торгівлі одягом - шведська компанія H&M 18 жовтня відкриє другий магазин в Україні, який буде розташований в київському торговому центрі Sky Mall.

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Про це повідомила прес-служба компанії.

"Шведський бренд оголосив про відкриття нового магазину в Києві. Другий H&M відкриється 18 жовтня о 12:00 в ТРЦ SkyMall на проспекті Романа Шухевича, 2Т", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією компанії, другий столичний H&M, площею близько 2500 квадратних метрів, розташується на другому поверсі столичного торгового центру.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня шведська компанія H&M відкрила свій перший магазин в Україні.

Довідка УНІАН. H&M (Hennes & Mauritz) — шведська компанія, найбільша в Європі роздрібна мережа з торгівлі одягом. Штаб-квартира знаходиться в Стокгольмі. H&M та пов'язані з нею бренди працюють в 62 країнах з більш ніж 4000 магазинами.