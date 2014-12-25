Новий міністр економіки скорочує персонал і кількість департаментів

Як передає кореспондент УНІАН, про це Абромавічус повідомив під час виступу у Верховній Раді, представляючи урядовий законопроект про дерегуляцію.

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«Буквально 10 хвилин тому я підписав наказ про зміну структури Мінекономрозвитку, де кількість департаментів скорочено з 24 до 15, - сказав Абромавічус. - Буде серйозне скорочення персоналу. Це буде не 10%, це буде не 20%, це буде істотно більше».

Раніше УНІАН повідомляв, що фінансування апарату Мінінфраструктури хочуть збільшити більше ніж у 8 разів.