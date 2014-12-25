Новий міністр економіки скорочує персонал і кількість департаментів
16:08, 25 грудня 2014Різне
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Міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус підписав наказ про реорганізацію міністерства, який суттєво скорочує персонал і кількість департаментів - до 15 від 24.
Абрамовичус уже підписав наказ про зміну структури Мінекономрозвитку / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це Абромавічус повідомив під час виступу у Верховній Раді, представляючи урядовий законопроект про дерегуляцію.
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«Буквально 10 хвилин тому я підписав наказ про зміну структури Мінекономрозвитку, де кількість департаментів скорочено з 24 до 15, - сказав Абромавічус. - Буде серйозне скорочення персоналу. Це буде не 10%, це буде не 20%, це буде істотно більше».
Раніше УНІАН повідомляв, що фінансування апарату Мінінфраструктури хочуть збільшити більше ніж у 8 разів.
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