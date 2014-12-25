Азербайджан не буде вступати в Євразійський економічний союз

Про це заявив міністр закордонних справ країни Ельмар Мамед'яров, передає ТАСС.

"Азербайджан не одержував офіційного звернення про вступ у вищеназвану структуру (ЄАЕС), і в порядку денному Азербайджану таке питання не стоїть", - наводять у четвер місцеві ЗМІ слова міністра.

За словами Мамед'ярова, його країна проводить незалежну політику і "в політичних, економічних і торгівельних зв'язках віддає перевагу двосторонньому формату, що повністю виправдовує себе з точки зору взаємовигідного співробітництва".

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Торкаючись російсько-азербайджанських зв'язків, голова МЗС наголосив, що між двома країнами існують "теплі і дружні відносини, що спираються на взаємну повагу і взаємовигідну співпрацю". "Розширення кола охоплення наших зв'язків у галузі політики, економіки, торгівлі, вкладення взаємних інвестицій, забезпечення безпеки і боротьби з тероризмом, у військовій і військово-технічній, гуманітарній та інших сферах заслуговує схвалення. Як сусідня держава, Росія також є одним із головних торговельних партнерів Азербайджану", - наголосив Мамед'яров. Він також відзначив позитивну динаміку зростання торгового обороту між двома країнами і розширення зв'язків у гуманітарній сфері.

"Нас лише тішить інтенсивність взаємних візитів між Азербайджаном і Росією на всіх рівнях відповідно до динаміки розвитку двосторонніх зв'язків", - сказав голова МЗС.

Раніше УНІАН повідомляв, що Киргизія визначилася з датою вступу в ЄАЕС.